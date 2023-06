Magdeburg - In den vergangnen Jahren hat die Deutsche Bahn massiv in den Magdeburger Hauptbahnhof investiert. Für den Bereich des sogenannten Spurplans Mitte wurden unter anderem Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert und am neue Brücken gebaut. Nun steht mit dem Spurplan Süd der nächste Abschnitt an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.