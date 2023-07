Auf der Nordseite der Magdeburger Stadthalle steht nach dem Abbruch der Anbauten der Neubau des Bühnenhauses auf dem Programm. Frei in der Luft hängen die Treppen. Dies war nicht so geplant. Eigentlich sollte auch nach außen noch eine Wand stehen. Doch die hatte sich als so marode erwiesen, dass sie doch abgerissen wurde.

Foto: Martin Rieß