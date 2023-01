Bauen und Immobilien Neue Wohnungen auf Brauereigelände in Magdeburg geplant - worauf sich Familien freuen können

Auf dem Gelände der früheren Diamant-Brauerei in Magdeburg wird ein neues Wohnprojekt geplant. Das größte Mehrfamilienhaus in Massivholzbauweise in Sachsen-Anhalt soll dort entstehen.