Bauloch statt Radweg: Ausbau der Furtlake im Osten von Magdeburg schreitet voran

Das neue Durchlass-Bauwerk für die Furtlake am Kanonenbahn-Weg ist eingesetzt. Bis Juni soll hier alles fertig sein.

Magdeburg

Wo einmal ein Radweg war, klafft jetzt ein tiefes Loch. Der Gewässerausbau der Furtlake in Ostelbien hat deutliche Spuren hinterlassen. Wenn auch nur vorübergehend. Es geht um den Kanonenbahnweg im Bereich der Straße „Am Hammelberg“ im Stadtteil Berliner Chaussee. An Ort und Stelle wird ein neuer Durchlass installiert. Weil sich dieses Bauwerk viele Meter unter dem Radweg befindet, musste dieser in größerem Umfang aufgebaggert werden. Die Erneuerung des Durchlasses ist Teil des 3. Bauabschnittes bei der Sanierung der Furtlake im Bereich zwischen Kanonenbahn und Berliner Chaussee.

Im Juni sollen wieder Radfahrer rollen

Seit Februar wird an diesem rund 225 Meter langen Abschnitt gearbeitet. Schwerpunkt ist die Erneuerung des Durchlass-Bauwerks unter der Kanonenbahn. Gerade können sichtbare Fortschritte vermeldet werden: „Der Rechteckdurchlass wurde in der vergangenen Woche erfolgreich eingebaut. Er ersetzt einen schadhaften Durchlass, der zudem rund 40 Zentimeter zu hoch lag“, informiert Rathaussprecher Michael Reif zum aktuellen Stand der Bauarbeiten auf Volksstimme-Nachfrage.

Als Nächstes gehe es darum, ein durchgehendes Sohlgefälle herzustellen. Darüber hinaus müssten ausreichend dimensionierte Abflussprofile geschaffen und ein Streifen für die Unterhaltung angelegt werden. Zuletzt würde der Fuß- und Radweg auf der Kanonenbahn wiederhergestellt werden. „Nach derzeitigem Stand geht unser Umweltamt von einer Fertigstellung spätestens im Juni aus“, so Reif. Der erste Bauabschnitt vom Durchlass an der Lake bis zum Furtlake-Privatweg konnte im August 2020 beendet werden.

Furtlake läuft über 40 Grundstücke

Derweil findet der Ausbau der Furtlake parallel noch an anderer Stelle statt. Seit Mai 2020 wird an der Errichtung eines Schöpfwerks sowie dem Neubau des Steingrabensiels am Biederitzer Busch gebaut. „Trotz einiger Probleme, auch im Zusammenhang mit der Pandemie, befindet sich die Baumaßnahme im Zeitplan und soll im Herbst dieses Jahres beendet sein“, teilt der Rathaussprecher mit. Der Bau des Schöpfwerks diene dazu, „dass die ständige Vorflut der Furtlake auch bei geschlossenem Siel und damit auch für das oberhalb liegende Graben- und Gewässersystem gegeben ist“.

Der wohl umstrittenste der drei Abschnitte beim Furtlake-Ausbau verläuft zwischen dem Furtlake-Privatweg bis zur Bundesstraße 1. Der Grund: Hier durchkreuzt das Gewässer mittig rund 40 Privatgrundstücke. Manch einem Anwohner schneidet die Furtlake gar direkt durch den Garten. Die angekündigten Ausbaupläne haben deshalb in der Vergangenheit für Unmut bei den Betroffenen gesorgt, die Volksstimme berichtete. Insbesondere das Anlegen eines Unterhaltungsstreifens unmittelbar neben der Furtlake sorgte für Diskussionen, würden private Gärten dadurch doch einiges an Substanz verlieren.

Suche nach einvernehmlicher Lösung

„Wegen dieser besonderen Problematik wurden im Vorfeld der Ausbaumaßnahme und werden derzeit weiterhin noch Abstimmungsgespräche mit den Grundstückseigentümern geführt, um die Realisierung einvernehmlich unter den Aspekten der jeweiligen Gegebenheiten der Grundstücke abzustimmen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Mit den meisten Eigentümern sei laut Aussage der Stadt bereits eine einvernehmliche Lösung gefunden worden. Sobald die übrigen Gespräche abgeschlossen seien, sollen die Planungsgrundlagen überarbeitet und die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet werden. „Nach EU-weiter Ausschreibung wäre ein Baubeginn im 1. Quartal 2022 realistisch“, erklärt Michael Reif. Für die eigentliche Bauzeit, die witterungsabhängig ist, könne mit mindestens acht Monaten gerechnet werden.