Ärger in Magdeburg-Sudenburg Baum fällen erlaubt? Warum eine hundertjährige Platane wohl keine Chance hat

Ihre Tage sind offenbar gezählt. Eine hundertjährige Platane auf einem Grundstück an der Brunnerstraße darf gefällt werden. Was Anwohner auf die Palme bringt. Sie hofften, ein Vor-Ort-Gespräch mit dem zuständigen Beigeordneten könnte für eine Rettung in fast letzter Sekunde sorgen.