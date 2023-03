Bauleute arbeiten derzeit an den Grundlagen für mehr Aufenthaltsqualität auf dem Kölner Platz in Magdeburg. In die Modernisierung fließen Millionen.

Mit Video: Bauarbeiten am Kölner Platz - Was der Magdeburger Hauptbahnhof künftig zu bieten hat

Magdeburg - Auch wenn der Tunnel am 1. April für den Autoverkehr freigegeben wird – der Hauptbahnhof bleibt eine Baustelle. Im Auftrag der Deutsche Bahn sind seit November die Bauarbeiten am Kölner Platz im volle Gange. Auch die Arbeiten im Fußgängertunnel sind noch nicht abgeschlossen. Investiert werden in den Platz rund neun Millionen Euro – eingebettet in eine 22-Millionen-Euro-Investition von Land, Bund und Bahn zur Steigerung der Attraktivität des Hauptbahnhofs. Nach der Investition werden die Magdeburger ihren Kölner Platz kaum noch wiedererkennen.