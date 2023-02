Baustelle Warum Halberstädter Straße in Magdeburg noch vor Start der SWM-Großbaustelle gesperrt wird

Richtung Zentrum gesperrt! Das Hinweisschild ist nicht zu übersehen an der Halberstädter Straße in Magdeburg. Ab Montag, 13. Februar, wird die Fahrbahn in Richtung Innenstadt dicht sein. Und das voraussichtlich bis zum 3. März.