Mit der Straßenbahn geht's in Magdeburg kostenlos durch die Baustelle an der Kreuzung Leipziger Straße/ Raiffeisenstraße/ Wiener Straße, aber nur eine Haltestelle. Foto: Magdeburger Verkehrsbetriebe

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe reagieren auf die Umleitungsstrapazen für Fußgänger - und bieten einen kostenlosen Baustellen-Shuttle an.

Magdeburg (ag) l Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) schaffen für alle Fußgänger, die über die Kreuzung Leipziger Straße/ Raiffeisenstraße/ Wiener Straße müssen, eine Entlastung. Da dort das Baufeld für den Einbau eines neuen Gleisvierecks bis an den Gehweg erweitert wurde, müssen Fußgänger eine längere Umleitung laufen. Um diese zu umgehen, kann aber der Bereich auch mit den Straßenbahnlinien 6 und 9 durchfahren werden - und das ab sofort kostenlos, teilten die MVB mit.

Fahrgäste, die von der Haltestelle Raiffeisenstraße bis zur Haltestelle Südfriedhof oder umgekehrt mitfahren, brauchen keine Fahrkarte, um den Weg über die Kreuzung nicht fußläufig zurückzulegen.

Dies gilt ab sofort bis zum 27. Juni 2018. Danach wird auch ein Verkehr der Straßenbahnlinien wegen der Bauarbeiten nicht mehr möglich sein.

Wichtig: Die Mitfahrt ist nur zwischen diesen beiden Haltestellen zur Umfahrung der Baustelle kostenlos. Für Fahrten über diese beiden Haltestellen hinaus ist eine gültige Fahrkarte notwendig.

Umleitung für Fußgänger: Passanten, die von der Leipziger Straße kommend die Kreuzung in Richtung Süden bzw. umgekehrt passieren wollen, müssen eine Umleitung über Wiener Straße, Philipp-Palm-Weg, Schneidlinger Straße und Semmelweißstraße laufen. Anwohner der Wiener Straße erreichen ihre Hauseingänge bis in Höhe der Nummer 1, können aber nicht direkt in den Südabschnitt der Leipziger Straße gehen.