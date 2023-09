Am Magdeburger Ring soll im Bereich der Brücke über die Halberstädter Straße gebaut werden. Im Stadtrat wurde intensiv diskutiert und über das Vorhaben abgestimmt.

Wie es an der Magdeburger Ringbrücke über der Halberstädter Straße weitergeht

An der Brücke des Magdeburger Rings über die Halberstädter Straße gilt derzeit Tempo 50. Grund ist, dass der bauliche Zustand der Verkehrsanlage nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht.

Magdeburg - In Höhe der Halberstädter Straße dürfen Autofahrer auf dem Magdeburger Ring im Moment in Richtung Halberstadt höchstens mit 50 Kilometern pro Stunde fahren. Hier steht die „Erneuerung des Fahrzeugrückhaltesystems“ an. Da die Kosten deutlich höher ausfallen als im Grundsatzbeschluss im Jahr 2021 angenommen, musste der Stadtrat nun noch einmal ran. Bevor dieser abstimmte, gab es eine umfangreiche Diskussion.