Die Umgestaltung des Barleber Sees ist anscheinend ins Stocken geraten. An etlichen Stellen im Strandbad stehen Bauzäune. Gearbeitet wird dort aber derzeit nicht.

Baustopp bei Umgestaltung des Strandbads Barleber See?

Baden in Magdeburg

Das Strandbad Barleber See in Magdeburg wird derzeit umgestaltet.

Magdeburg - Die Badegäste im Magdeburger Strandbad Barleber See kommen derzeit ordentlich ins Schwitzen. Am Wochenende vom 8. und 9. Juli 2023 steigen die Temperaturen und damit die Besucherzahlen noch weiter. Größere Bereiche auf dem Gelände sind allerdings durch Bauzäune abgesperrt, zum Beispiel beim Strand am Campingplatz. Hinter den Zäunen sind diverse Bodenplatten zu sehen, die Vorboten der geplanten Neubauten sind. Rettungstürme, Umkleiden, Toiletten – alles soll neu gemacht werden.