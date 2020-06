Blondine Emmy aus der TV-Show "Beauty & the Nerd" (Pro Sieben) posiert in Magdeburg mit Bundespolizisten. Screenshot: www.instagram.com/emmyruss1/

Was war denn da los? Die Polizei hat Model Emmy in einem Zug nach Magdeburg kontrolliert. Ein gemeinsames Foto gibt's nun auf Instagram.

Magdeburg l Bikinimodel Emmy Russ schwebt auf Wolke sieben. In einem Zug nach Magdeburg ging für sie ein Traum in Erfüllung. Sie hatte plötzlich die volle Aufmerksamkeit der Polizei. Denn auf ihrer Reise in die Landeshauptstadt wurde sie von Bundespolizisten kontrolliert. Und Emmy - bekannt aus der Pro-Sieben-Show "Beauty & The Nerd" - steht total auf Herren in Uniform. Das verriet sie einst in der Show.



Ein Kontrolleur hatte die Beamten im Zug auf Emmy aufmerksam gemacht, erzählt Bundespolizist Mike Hoffmann. Das Bikinimodel aus Hamburg war mit ihren zwei Taschen auf die Toilette gegangen. Sehr verdächtig. Ob sie Drogen dabei hatte? Das wollten die Polizisten sofort prüfen.



Doch die Kontrolle ergab: nichts. Emmy hatte weder Drogen dabei, noch war sie zur Fahndung ausgeschrieben, berichtet der Polizist. Er hatte die Blondine erst gar nicht erkannt, dafür aber sein Kollege.



In Magdeburg stieg das TV-Sternchen schließlich aus. Und genau hier entstand das Instagram-Foto mit den drei Beamten - auf Wunsch von Emmy.



Für Fotos posieren - das gehört eigentlich nicht zum Job der Polizisten, erklärt eine Sprecherin der Bundespolizei. Doch hier hätten die Beamten mal eine Ausnahme gemacht. Seit Dienstag sind rund 70 Polizisten verstärkt in Zügen unterwegs, die das Gebiet um Magdeburg kreuzen. Grund: Kontrolleure hatten über zunehmende Gewalt ihnen gegenüber geklagt, berichtet die Sprecherin. Deshalb werde nun drei Tage lang eine Großkontrolle durchgeführt. Mit dabei sind Drogenspürhunde.