Wiederaufbau und Tiger aus dem Boulevard Beeindruckende Fotos: Magdeburg immer vor der Linse
Jürgen Goldammer hat Magdeburgs Stadtentwicklung über Jahrzehnte in Fotos festgehalten, unter anderem für die Volksstimme. Aus Anlass seines 20. Todestages hat die Redaktion im Archiv gekramt.
16.10.2025, 06:00
Magdeburg. - Vor 20 Jahren starb der Magdeburger Pressefotograf Jürgen Goldammer. Der Filmemacher Michael Blume war ein enger Freund von ihm und erinnert an den Mann mit der Linse. Die Volksstimme-Redaktion suchte dazu Fotos von Jürgen Goldammer heraus.