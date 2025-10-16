weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Wiederaufbau und Tiger aus dem Boulevard: Beeindruckende Fotos: Magdeburg immer vor der Linse

Wiederaufbau und Tiger aus dem Boulevard Beeindruckende Fotos: Magdeburg immer vor der Linse

Jürgen Goldammer hat Magdeburgs Stadtentwicklung über Jahrzehnte in Fotos festgehalten, unter anderem für die Volksstimme. Aus Anlass seines 20. Todestages hat die Redaktion im Archiv gekramt.

Von rs 16.10.2025, 06:00
Blick auf die Magdeburger Innenstadt, vermutlich in den 1960er Jahren. Nach der Zerstörung der City im Zweiten Weltkrieg musste Magdeburg wieder neu aufgebaut werden. Rechts im Bild die Freifläche, auf der heute das Galeria-Kaufhaus und der Blaue Bock stehen.
Blick auf die Magdeburger Innenstadt, vermutlich in den 1960er Jahren. Nach der Zerstörung der City im Zweiten Weltkrieg musste Magdeburg wieder neu aufgebaut werden. Rechts im Bild die Freifläche, auf der heute das Galeria-Kaufhaus und der Blaue Bock stehen. Foto: Jürgen Goldammer/Archiv Heiko Schmietendorf

Magdeburg. - Vor 20 Jahren starb der Magdeburger Pressefotograf Jürgen Goldammer. Der Filmemacher Michael Blume war ein enger Freund von ihm und erinnert an den Mann mit der Linse. Die Volksstimme-Redaktion suchte dazu Fotos von Jürgen Goldammer heraus.