Blick auf die Magdeburger Innenstadt, vermutlich in den 1960er Jahren. Nach der Zerstörung der City im Zweiten Weltkrieg musste Magdeburg wieder neu aufgebaut werden. Rechts im Bild die Freifläche, auf der heute das Galeria-Kaufhaus und der Blaue Bock stehen.

Foto: Jürgen Goldammer/Archiv Heiko Schmietendorf