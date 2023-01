Die McDonald's-Nachfolge in der Magdeburger Innenstadt ist mit „Hans im Glück“ anscheinend geklärt. Unklar ist aber noch, ob am Strandbad Barleber See ein neues Restaurant gebaut wird, geschweige denn wer es betreibt.

Bekommt der Barleber See in Magdeburg ein neues Restaurant?

Am Strandbad Barleber See in Magdeburg soll ein Restaurant gebaut werden.

Magdeburg - Über 5 Millionen Euro, der Großteil aus Fördermitteln, fließen dieser Tage in die Umgestaltung des Strandbads Barleber See im Nordosten Magdeburgs. Gut angelegtes Geld möchte man meinen, da das zweite Strandbad der Stadt am Neustädter See aufgrund der schlechten Wasserqualität aktuell vor einer ungewissen Zukunft steht.