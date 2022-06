Beleuchtung kontra Naturschutz an neuer Brücke über die Alte Elbe in Magdeburg

Die neue Pylonbrücke über die Alte Elbe in Magdeburg soll beleuchtet werden. Ein Blick nach Schönebeck offenbart, welche Fallstricke dabei lauern könnten. Naturschützer sehen eine zusätzliche Brückenbeleuchtung kritisch.

Magdeburg - Und plötzlich strahlten der Kran und das Pylon-Gerüst in einem neonhellen Blau. Die Werbemaßnahme der Baufirma Hochtief an der Baustelle für die neue Brücke über die Alte Elbe in Magdeburg sorgte im Juli für eine gehörige Kontroverse.