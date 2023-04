Ein Berliner Unternehmen hat drei historische Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen MAW gekauft. Was auf dem Gewerbeareal künftig entstehen soll.

Berliner kaufen altes MAW-Gelände in Magdeburg

Das Gebäude auf dem ehemaligen MAW-Areal in der Liebknechtstraße in Magdeburg gehört mittlerweile dem Berliner Unternehmen Sector7.

Magdeburg - Einst war in der Liebknechtstraße in Stadtfeld-West das Magdeburger Armaturenwerk (MAW) zu Hause. In den 1990er Jahren wurde die Produktion eingestellt und die Gebäude weitestgehend saniert. Seitdem haben sich gewerblicher Nutzer unterschiedlicher Branchen angesiedelt.