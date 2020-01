Der Magdeburger Stadtrat kommt am 23. Januar im Ratssaal zu der ersten Sitzung 2020 zusammen. Symbolfoto: Anja Guse

Der Magdeburger Stadtrat tagt am Donnerstag erstmals in 2020. Die Volksstimme begleitet die Sitzung mit einem Live-Ticker.

Magdeburg l Am 23. Januar 2020 kommt in Magdeburg der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung des neuen Jahres zusammen. Die 56 Stadtratsmitglieder werden um 14 Uhr im Ratssaal von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper erwartet. Eine heiße Diskussion wird vermutlich der Plan zur Bebauung des Stadtmarsches hervorrufen. Außerdem ist die Wiedereinrichtung eines 10-Minuten-Taktes der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) von und nach Rothensee wieder auf der Tagesordnung. Auch der Vorschlag, bei Supermarktgebäuden in Wohnvierteln die Häuser zu erhöhen, um Wohnungen zu schaffen, liegt dem Stadtrat vor.



Die Einwohnerfragestunde findet wie gewohnt von 17 bis 17.30 Uhr statt. Sollten die Räte es nicht schaffen, sämtliche Tagesordnungspunkte bis etwa 21 Uhr abzuarbeiten, ist ein weiterer Termin für Montag, den 27. Januar 2020, ab 16 Uhr eingeplant.



Welche Beschlüsse die Stadträte fassen und welche Themen besonders heiß diskutiert werden, können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen: