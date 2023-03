Lange schon sucht die Stadt Magdeburg nach einer Lösung für das Proben-Problem der Magdeburgischen Philharmonie. Es sollen bessere Arbeitsbedingungen für die Mitglieder geschaffen werden. Eine Immobilie an der Brandenburger Straße könnte zur Dauerlösung werden.

Magdeburg - Die jahrelange Suche nach einem Orchesterproberaum für die Magdeburgische Philharmonie könnte in einer Dauerlösung an der Brandenburger Straße münden. Während der jüngsten Sitzung des Magdeburger Theaterausschusses hatten sich dessen Mitglieder bereits dafür ausgesprochen, den Räumen an der Brandenburger Straße Priorität einzuräumen.