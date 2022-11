Besuch aus dem Märchenwald im Magdeburger Haus Reform

Magdeburg - Der Märchenwald ist jetzt in Reform: Evgeniya Rashkova und Annika Niebur aus dem Kreativtreff in Alt Fermersleben 12 b in Magdeburg und Maßnahmeleiter René Pößel haben Simone Schuldt im Haus Reform der Wohnen und Pflegen (WUP) einen Besuch abgestattet. Mit dabei hatten die drei einen Karton mit Figuren aus dem Kinderfernsehen: Herr Fuchs, Frau Elster, Schnatterinchen und Pittiplatsch beispielsweise. Es handelt sich um Figuren, die im Rahmen eines vom Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg geförderten Projekts in Handarbeit angefertigt wurden und die jetzt bei der Betreuung von Senioren zum Einsatz kommen sollen.