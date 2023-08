Magdeburg - Die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark soll saniert werden. Das plant die Stadt. Grund ist Betonkrebs, der an den Pfählen, auf denen die Bühne sitzt, festgestellt wurde. Was das für künftige Veranstaltungen bedeutet.

Der Seebühne im Elbauenpark steht eine umfangreiche Sanierung bevor. Das zumindest plant die Stadt. Grund ist, dass die Betonpfähle der Seebühne den sogenannten Betonkrebs aufweisen. Rund 4,2 Millionen Euro sollen investiert werden.

Die Seebühne ist neben dem Jahrtausendturm ein Wahrzeichen des Elbauenparks. Die von einem großen Membrandach überspannte Bühne mitten in einem kleinen See ist Kulisse für Konzerte, Galas, Musicals, Shows, Partys und Sportevents. Nicht erst seit Fernsehkoch Steffen Henssler alljährlich das Sommer-Special für seine TV-Show „Grill den Henssler“ hier aufzeichnet, hat die Seebühne auch überregional Bekanntheit erlangt. Hier haben bereits zahlreiche Stars wie Bonnie Tyler, Patricia Kelly oder Chris de Burgh Konzerte gegeben.

Doch die Seebühne, errichtet für die Bundesgartenschau 1999, ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Vor allem aber krankt sie am sogenannten Betonkrebs an den zahlreichen Betonpfählen auf denen sie steht. Betonkrebs entsteht durch eine chemische Alkali-Kieselsäure-Reaktion. Die tritt auf, wenn der Beton der Feuchtigkeit ausgesetzt ist und mit Kies hergestellt wurde, der zu viel lösliche Kieselsäuren enthält. Wegen Betonkrebs mussten schon zahlreiche Autobahnabschnitte, wie etwa auch die A2 saniert werden.

Seebühne Magdeburg: Auch das markante Dach soll ausgetauscht werden

Das Problem ist schon bekannt. Bereits in der Vergangenheit hat die Geschäftsführung der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH darauf hingewiesen, dass dadurch eine kurz- bis mittelfristige Sanierung notwendig ist. Der Elbauenpark wird durch die Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH betrieben, die Geschäfte übernimmt die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM).

Jetzt soll das Problem angegangen werden. Auf Grundlage eines Sanierungskonzeptes hat die Stadtverwaltung für die Stadtratssitzung im September eine Beschlussvorlage für die Sanierung vorgelegt. Demnach werden rund 4,27 Millionen Euro nötig, um die geschädigten Betonpfähle zu sanieren sowie das Membrandach zu erneuern.

„Da die Dachmembran ebenfalls die vom Hersteller benannten Nutzungszeiten überschritten hat, bietet es sich an, dass bei einer Sanierung der Fundamente auch das Dach getauscht wird“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Seebühne Magdeburg: Sanierung in 2025/2026 geplant

Für die Sanierung der Betonpfähle muss das Membrandach ohnehin abgenommen werden, da dessen Zugseile an einigen der Betonpfähle befestigt sind. Außerdem muss für die Sanierung Druck von der gesamten Konstruktion genommen werden. Dass in dem Zuge dann auch das Membrandach gleich erneuert wird, begrüßt auch Steffen Schüller, Geschäftsführer der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat auf seiner Sitzung im Juli der Sanierung ebenso zugestimmt.

Wenn der Stadtrat der Investition zustimmt, soll es zunächst an die konkrete Planung gehen. Mit der Sanierung könnte dann „zum Ende der Saison 2025“ begonnen werden, so Steffen Schüller. Die großen Sommer-Veranstaltungen sollen in 2025 noch stattfinden können.

Bis zum Beginn der Seebühnen-Saison 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein können. Neben den Hauptarbeiten an den Betonpfählen und der Dacherneuerung sind weitere „kosmetische“ Arbeiten an den Tribünen, dem Bühnenboden sowie dem Gebäude, in dem die Tontechnik untergebracht ist, geplant.

Die Saison für Veranstaltungen auf der Seebühne läuft von Mai bis September. In dieser Zeit ist die Seebühne laut Steffen Schüller sehr gut ausgelastet. Neben der Henssler-TV-Kochshow habe es in der Vergangenheit und auch aktuell zudem weitere TV-Anfragen für Shows gegeben.