Bewohner schlagen Alarm: Angst vor Supermarktschließung im Magdeburger Stadtteil wächst

In Magdeburg-Nordwest wächst die Sorge, dass der ins Stocken geratene Umzug des Nahversorgers vom Holzweg an den Boquet-Graseweg platzen und der Stadtteil dadurch seinen einzigen Supermarkt verlieren könnte.

Magdeburg - Seit 2015 existiert der Umzugs- und Neubauplan, der noch nicht umgesetzt wurde. Nun soll der Stadtrat ran. Die Geduld ist aufgebraucht. So lässt sich ein Hilferuf beschreiben, der an die Fraktionen adressiert ist. Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Nordwest/Neu-Olvenstedt als Bürgergruppe, die Siedlergemeinschaft Nordwest als größter Verein des Stadtteils und der Seniorenbeirat zweifeln an, dass das Vorhaben des Edeka-Konzerns (zu diesem gehört die NP-Kette) – nämlich der Umzug des Discounters vom Gewerbeobjekt am Holzweg in einen Neubau am Boquet Graseweg – tatsächlich umgesetzt wird.