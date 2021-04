Bewohnerparken gegen den Parkplatzmangel auf dem Werder in Magdeburg?

Magdeburg. Auf dem Werder einen Parkplatz zu finden, kann zum echten Geduldsspiel werden. Gerade in den Abendstunden sind die Straßenränder oft bis auf die letzte Lücke zugeparkt. Nicht nur deshalb kommt es in den Stoßzeiten zu teils abenteuerlichen Szenen auf den Straßen, dann nämlich, wenn sich zwei oder mehr Autos in den zugeparkten Straßen begegnen. Wie man die Situation entspannen könnte, ist schon länger Thema unter den Anwohnern. Bisher war noch keine rechte Lösung zu finden.

SPD-Stadtrat Karsten Köpp kommt mit einem Vorschlag um die Ecke. Er will das „Bewohnerparken“ perspektivisch auf die Tagesordnung im Stadtrat heben. Im Übrigen nicht nur für den Werder, sondern auch für besonders belastete Straßen in den ostelbischen Gebieten.

„Es gibt keine Patentlösung“

„Mit dem Bewohnerparken wird die im Straßenverkehrsgesetz vorgesehene und in der Straßenverkehrsordnung im Einzelnen geregelte Möglichkeit beschrieben, ein Fahrzeug in einem Bereich abstellen zu dürfen, der durch Zusatzzeichen für Bewohner reserviert ist“, erläutert Köpp. Konkret bräuchte es dann in den entsprechenden Bereichen eine Berechtigungskarte zum Parken, die Bewohner in ihrem Fahrzeug verstauen. In Magdeburg fällt für den Bewohnerparkausweis aktuell eine Gebühr von 30,70 Euro pro Jahr an.

Die angespannte Parkplatzsituation auf dem Werder sei ein akutes Problem über das seit Jahren diskutiert wird, bestätigt Harald Berger, Sprecher der GWA Werder. Aber: „Es gibt keine Patentlösung.“ Die Idee eines Bewohnerparkens dürfte bei Anwohnern skeptische Reaktionen hervorrufen, meint Berger.

Keine Garantie auf Parkplatz mit Karte

Ein Grund: Auch mit Berechtigungskarte gäbe es „keine Garantie“ für einen Parkplatz. Wenn ein Anwohner trotz Berechtigung keinen Parkplatz findet, könnte das den Frust noch erhöhen. Ob man den Bürgern damit einen Gefallen tut, sei fraglich, so Berger.

„Es kann eine Chance sein. Man muss es einfach versuchen“, meint Karsten Köpp. Etwa im Rahmen eines Modellversuches. Das Ordnungsamt müsse dabei entsprechend involviert werden. Zudem müsste sichergestellt werden, dass Besucher von Anwohnern einen Parkplatz finden könnten. Der SPD-Stadtrat will das Gespräch mit den Akteuren der GWA Werder und Ostelbien suchen, um danach mögliche Anträge für den Stadtrat vorzubereiten.