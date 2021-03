In Magdeburgs Bibliotheken ist die Freude groß: Sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 11. März wieder öffnen.

Magdeburg l „Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen und hoffen, dass das auch so bleibt. Wir haben unsere Leser vermisst“, sagt Miriam Schmidt von der Magdeburger Zentralbibliothek und schaut bereits hoffnungsvoll auf Donnerstag, 11. März 2021. Laut Eindämmungsverordnung des Landes ist es unter anderen Museen, Bibliotheken und Archiven unter bestimmten Voraussetzungen wieder gestattet, Besucher und Nutzer zu empfangen.



Allerdings gibt es eine ganze Reihe zuvor zu beachten. Denn ein Besuch in der Zentral- oder einer der Stadtteilbibliotheken muss zwingend vorher angekündigt sein. So sind die Vorgaben.



Demnach können Magdeburgs Bücherfreunde sich vorab telefonisch, per E-Mail oder online das Medium ihrer Wahl aussuchen und bestellen. „Medien aus unserem gesamten Bestand können vorab ausgesucht werden, wir suchen das Gewünschte dann heraus“, sagt Miriam Schmidt. Um es sich dann abzuholen, muss telefonisch ein Besuchstermin vereinbart werden. Am Abholtag steht den Angemeldeten ein Zeitfenster von 15 Minuten zur Verfügung, um das Bestellte abzuholen, Ausgeliehenes abzugeben und auch im Bibliotheksbestand noch etwas zu schmökern, sagt Miriam Schmidt.



Bauarbeiten in der Zentrale

In der Zentrale im Breiten Weg ist das allerdings derzeit nur eingeschränkt möglich, da hier noch Bauarbeiten laufen. Unter anderem wird derzeit die Aufzuganlage ausgetauscht. Dennoch soll den angemeldeten Besuchern etwas geboten werden: Im Erdgeschoss wird eine Auswahl an Medien zum Leihen präsentiert. In den Stadtteilbibliotheken Flora-Park, Sudenburg und Reform hingegen steht für das viertelstündige Besuchszeitfenster der gesamte Bestand zum Stöbern zur Verfügung.



Neben der vorherigen Terminabsprache sehen die Pandemievorgaben zusätzlich vor, dass Besucher beim Betreten der Einrichtung eine medizinische Maske tragen müssen. Zudem müssen sie die volle Anschrift, ihre Telefonnummer sowie die Zeit des Besuches in eine Liste eintragen.



Neben den stationären Bibliotheken nimmt auch die Fahrbibliothek ab dem 11. März in gewisser Weise wieder Fahrt auf. Die Fahrpläne sind zwar weiterhin ausgesetzt, doch Interessierte können sich Medien an die Haltestellen bestellen und nach vorheriger telefonischer Absprache abholen, sagt Miriam Schmidt. Bestellung und Terminabsprache sind auch hier entweder telefonisch oder über das Bestellformular im Internet möglich.



Online-Angebote haben Zulauf

Das Internet beziehungsweise die Möglichkeit, sich online Medien auszuleihen, haben in der Zeit des Lockdowns in den Magdeburger Bibliotheken einen Aufschwung erlebt, sagt Miriam Schmidt. Sowohl die „Onleihe“ als auch der Filmstreamingdienst „filmfriend“, also das Anschauen von Filmen über das Internet, wurden häufiger als zuvor genutzt.



Auf die Lockdown-Einschränkungen reagierte die Magdeburger Stadtbibliothek außerdem sehr flexibel: Wer sich vor der Schließung ein Medium ausgeliehen hatte, musste keine Sorge haben, von ausufernden Leihgebühren geplagt zu werden. Die Leihfristen aller entliehenen Medien wurden automatisch und ohne erneute Leihgebühr verlängert. Zudem bestand und besteht weiter die Möglichkeit, Ausgeliehenes an der „Rückgabebox“ kontaktlos zurückzubringen. Und auch beliebte Veranstaltungen verlagerte die Bibliothek kurzerhand ins Internet: Immer dienstags um 16 Uhr wird per Videokonferenz ein Bilderbuchkino gezeigt und anschließend gebastelt. Dafür kann man sich vorher anmelden.



Und so geht es in die Bibliotheken: Nutzer können sich telefonisch, per E-Mail oder online aus dem Bestand etwas vorbestellen. Dann muss telefonisch ein Abholtermin vereinbart werden. Die Termine gelten für einen Haushalt für die Dauer einer Viertelstunde.



Zentrale im Breiten Weg: Wegen Bauarbeiten gibt es einen eingeschränkten Service. Im Erdgeschoss wird eine kleine Medien-Auswahl präsentiert. Medienbestellung über: Onlineformular (stadtbibliothek.magdeburg.de), Telefon: 5404822 und 4880, Email: stadtbibliothek@magdeburg.de. Terminabsprache: ausschließlich telefonisch über 5404822 und 4880. Servicezeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.



Flora-Park: Telefon: 7219550 oder Florabibo@web.de. Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr.



Reform: Telefon: 613151 oder bibliothek.reform@web.de. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 17 Uhr.



Sudenburg: Telefon: 615084 oder bibliothek.sudenburg@web.de. Montag, Dienstag, Donnerstag 10 bis 17 Uhr



Fahrbibliothek: Die Fahrpläne sind weiterhin ausgesetzt. Es können aber Medien an die Haltestellen bestellt und nach vorheriger telefonischer Terminabsprache dort abgeholt werden. Terminvereinbarung/Bestellung: 5404849 oder mobil 0171/8666964 und zur Medienbestellung das Bestellformular der Fahrbibliothek im Internet.