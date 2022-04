Biker aus Barby sammeln Spenden für Magdeburger Kinderhospiz

Magdeburg - Es sei nicht die Welt, aber immerhin etwas: Eine Spende von 1000 Euro haben die Biker der „Roughnecks East Bike Division“ rund um Christian Matz am Wochenende an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen übergeben. Zur Übergabe war eine Fraktion aus Barby mit ihren Maschinen an der Cracauer Einrichtung vorgefahren. Zur Freude der Kinder im Hospiz, die mit den Motorrädern auf Tuchfühlung gehen konnten.