Mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt sich zunehmend der Bildhauer Paul Ghandi. Nur auf ein Genre lässt sich der vielseitige Künstler jedoch nicht festlegen. Das wird auch seine neue Ausstellung in der Feuerwache widerspiegeln.

Neue Kunst-Ausstellung in Magdeburg

Auch in seinen Bildern zeigt sich der ganz eigene Stil Paul Ghandis aus fließenden Formen.

Magdeburg - Die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz beschäftigt den Künstler Paul Ghandi, gibt es doch inzwischen schon Bildhauercomputer, mit denen Skulpturen gefertigt werden können. Bei aller körperlichen Erleichterung aber ist er von einem überzeugt: Der Ursprung wird immer analog sein, also vom Menschen selbst ausgehen. Seiner neuen Ausstellung von Bildern und Skulpturen in der Galerie Süd in der Sudenburger Feuerwache hat er deshalb den Titel „ana logia“ gegeben.