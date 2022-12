Nicht die Entscheidung der Eltern Einschulung: Keine freie Schulwahl in Magdeburg

Die Entscheidung, in welche Schule Schulanfänger gehen werden, wird auch zukünftig nicht in der Hand der Eltern liegen. Denn: Die freie Schulwahl ist abgewählt: Warum Magdeburg an festgelegten Einzugsbereichen für die Grundschulen festhält.