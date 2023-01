Blackout im Magdeburger Zoo - 45 Minuten ohne Strom

Eine dreiviertel Stunde war der Magdeburger Zoo am 24. Januar ohne Strom. So ist es Tieren und Pflegern ergangen.

Magdeburg - Ein aufregender Tag liegt hinter dem Magdeburger Zoochef Dirk Wilke und seinem Team. War der Magdeburger Zoo am 24. Januar doch für 45 Minuten ohne Strom, was viele Selbstverständlichkeiten in Frage stellte.