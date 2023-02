Ein Meer aus Aufklebern überzieht Masten von Laternen und Schildern in Magdeburg. Die Ratsfraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz hat gewaltig 'was dagegen und macht vor, was sie eigentlich von städtischen Behörden erwartet.

Magdeburg - Blau-weiß ist stark vertreten, besonders rund ums Fußballstadion. Aber auch jede Menge andere Botschaften als die von der Liebe zum heimischen Fußballclub prangen an Magdeburger Laternen- und Schildermasten und fast überall, wo sie sonst noch halten; glatter Untergrund bevorzugt. „Es kann nicht sein, dass die Stadt den Einsatz gegen diese illegale Kleberei einfach aufgibt“, sagt Roland Zander und legte gestern Nachmittag selbst Hand an Masten an der Kreuzung Breiter Weg/Ernst-Reuter-Allee. Gemeinsam mit seinen beiden Mitstreitern Marcel Guderjahn und Aila Fassl – alle drei bilden die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz – kratzte Fraktionschef Zander am Mast bis zur Aufkleberfreiheit. Der Einsatz illustriert einen Antrag der Fraktion, der am 16. Februar 2023 im Stadtrat zur Abstimmung steht. Sein Inhalt in Kurzform: Die Stadtverwaltung möge bessere Vorsorge gegen die Aufkleberei im Stadtgebiet betreiben – zum Beispiel mit Anstrichen oder Beschichtungen, an denen Aufkleber nicht halten. Daneben soll regelmäßig gereinigt werden, wo dennoch ’was klebt.