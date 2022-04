Blaues Band lotst Kinder durch die Stadtteile bei der Magdeburger Schnitzeljagd

Magdeburg - „Wir sind so erleichtert, dass die Schnitzeljagd wieder starten und den Kindern Freude bereiten kann“, sagt Rüdiger Jeziorski von der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Nordwest/Neu-Olvenstedt mit Blick auf die vielen Jungen und Mädchen, die sich am Dienstag an der Kindertagesstätte „Fliederhof II“ einfinden. An der Johannes-Göderitz-Straße fällt der Startschuss für die Erkundungstour, die von der Bürgergruppe seit vielen Jahren auf die Beine gestellt wird und im Vorjahr coronabedingt ausfallen musste. „Das war sehr bedauerlich, denn der Streifzug dient dazu, dass die Kinder – gelotst mit blauen und gelben Bändern – die Stadtteile und die Einrichtungen sich untereinander kennenlernen“, so Jeziorski.