Bleibt der Volksbank-Standort in Magdeburg-Stadtfeld erhalten?

Ein Schild am Selbstbedienungscenter der Volksbank in Magdeburg-Stadtfeld irritiert die Kunden. Was es mit der Suche nach einem neuen Mieter auf sich hat, erklärt eine Sprecherin des Geldinstituts.

Magdeburg - Gibt die Volksbank Magdeburg ihren Standort in Stadtfeld auf? Diese Sorge treibt derzeit die Kunden des Geldinstituts um, die regelmäßig das sogenannte Selbstbedienungscenter an der Großen Diesdorfer Straße nutzen. An dessen Tür hängt nämlich ein Zettel des Eigentümers, laut dem zu Beginn des neuen Jahres ein Mieter für das Objekt gesucht wird. Zieht die Bank um oder wird der Standort gänzlich aufgegeben, lautete entsprechend die Frage am Lesertelefon.