BMW-Fahrer Magdeburger Autodiebe wohl bewaffnet weiter auf der Flucht: Das sagt die Polizei

Am Mittwoch, 9. November, wurde ein zuvor gestohlen gemeldetes Auto im Stadtteil Neue Neustadt in Magdeburg durch Polizisten entdeckt. Nach einer wilden Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen flüchteten die Täter wohl mit einer Pistole. Am Tag darauf sind beide immer noch auf der Flucht. Wie die Polizei die Lage einschätzt.