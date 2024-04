An einer Magdeburger Schule hat es eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude wurde geräumt. Die Polizei ist im Einsatz.

Bombendrohung an Magdeburger Schule

Blick auf die abgesperrte Jordanstraße in Magdeburg. In dem Gebäude links befindet sich eine Berufsschule. Dort soll sich der Vorfall ereignet haben.

Magdeburg - An einer Magdeburger Schule ist es am Mittwoch, 3. April 2024, gegen Mittag zu einer Bombendrohung gekommen. Betroffen ist eine Berufsschule an der Halberstädter Straße/Jordanstraße. Das Gebäude wurde vollständig geräumt. Die Polizei hat das Gebiet ringsum die Schule weiträumig abgesperrt.

Die Polizei hat in Magdeburg eine Berufsschule weiträumig abgesperrt - hier der Schneidersgarten im Stadtteil Sudenburg. Foto: Sabine Lindenau

Nach ersten unbestätigten Informationen soll eine Person einen Koffer im Gebäude abgestellt, auf Sprengstoff verwiesen und sich dann entfernt haben.

Daraufhin wurde Alarm ausgelöst und die Polizei informiert. Dem Vernehmen nach sind Experten unterwegs, um die Lage vor Ort aufzuklären und einzuschätzen.

Wie der Einsatzleiter der Polizei vor Ort erklärte, sei ein Tatverdächtiger bereits festgenommen worden. Polizisten der USBV-Gruppe (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen), die auf das Erkennen und Entschärfen von USBV sowie auf die Tatortdokumentation und Spurensicherung bei Sprengstoffdelikten spezialisiert sind, sind im Einsatz. Sie konnten einen Koffer finden und waren am frühen Nachmittag in der Prüfung, inwieweit von einer Ernsthaftigkeit der Bombemdrohung ausgegangen werden kann. Gegen 15 Uhr konnte dies aber noch nicht abschließend verneint werden.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorläufig festgenommen und befindet sich gegenwärtig in polizeilichem Gewahrsam.