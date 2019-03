Die Feuerwehr hat in Magdeburg einen Küchenbrand gelöscht. Die Bewohner eines Aufganges wurden evakuiert.

Magdeburg l Wegen eines Brandes in der Lübecker Straße wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Magdeburger Feuerwehr alarmiert. Das Feuer war in einer Küche eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Laut Einsatzleiter Stefan Wehner lag der Brandherd in der Nähe einer Dunstabzugshaube: "Zunächst ist es unsere oberste Aufgabe Menschenleben zu schützen. Wir haben die Bewohner des Treppenaufgangs evakuiert und umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet."

Rettungssanitäter untersuchten vorsorglich alle Mieter des Hauses. Die sieben Bewohner kamen demnach mit dem Schrecken davon. Es wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.