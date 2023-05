In der Spielhagenstraße in Magdeburg gab es einen Balkonbrand.

Magdeburg - Feuerwehrsirenen gellen am Abend des Pfingstsonntags, 28. Mai 2023, durch das westliche Stadtfeld in Magdeburg. In der Spielhagenstraße ist in der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Rauch steigt in den Himmel. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um das Feuer zu löschen.