In der Magdeburger Neustadt geht die Serie von unaufgeklärten Bränden weiter. Erst vor wenigen Wochen standen zwei Autos in Flammen, nun wurde ein Lkw offenbar das Ziel eines Brandstifters.

Brandserie in Magdeburg-Neustadt geht weiter: Lkw brennt vollständig aus

In Magdeburg-Neustadt ist ein LKW ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Magdeburg - Die Serie brennender Fahrzeuge im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt reißt nicht ab. Erst im Februar 2023 wurden zwei Autos an der Bebertaler Straße durch Brandstiftung zerstört. Nur wenige Wochen später musste die Feuerwehr nun am 21. März 2023 gegen 3 Uhr zu einem Parkplatz an der Kreuzung Umfassungsstraße/Neuenhofer Straße ausrücken.