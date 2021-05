Brandstiftung am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg bestätigt

Ende April brannte ein leerstehendes Gebäude auf der Rotehorninsel in Magdeburg bis auf die Grundmauern nieder. Die Ruine ist inzwischen abgerissen.

Die Brand-Ruine am Kleinen Stadtmarsch/Schleusenstraße in Magdeburg ist inzwischen abgerissen worden.

Magdeburg - Beim jüngsten Brand eines Gebäudes am Kleinen Stadtmarsch auf der Rotehorninsel hat sich der Verdacht auf Brandstiftung bestätigen können. Darüber informierte Polizeisprecherin Heidi von Hoff vom Polizeirevier Magdeburg auf Volksstimme-Nachfrage. „Es handelte sich um Brandstiftung, wobei fahrlässiges Handeln sowie ein technischer Defekt ausgeschlossen werden konnten.“

Spurenauswertung ist abzuwarten

Das in Rede stehende Verfahren befinde sich bereits bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Magdeburg. Ferner hätten Zeugen eine Beschreibung der tatverdächtigen Personen für die mutmaßliche Brandstiftung liefern können. Diese konnten jedoch noch nicht habhaft gemacht werden. „Die Spurenauswertung ist abzuwarten“, so die Polizeisprecherin.

Die Ruine des abgebrannten Fachwerkbaus am Kleinen Stadtmarsch auf der Rotehorninsel ist inzwischen abgerissen worden. Das Gelände beräumt und die Überreste abtransportiert. Die unverzügliche Beseitigung der Brandlast erfolgte in Abstimmung mit der Polizei, sagt Thomas Fischbeck vom Vorstand der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg. Letztere ist Eigentümerin der Fläche. Mit der zeitnahen Beräumung sollte sichergestellt werden, dass es zu keinen Unfällen an der Brand-Ruine kommt.

Nach Absprache mit dem Umweltamt würden vorerst keine weiteren Veränderungen am Areal vorgenommen. Vielmehr solle der Vegetation freien Lauf gelassen werden. Thomas Fischbeck stellt klar: „Es gibt kurz- und mittelfristig keine Bebauungsabsichten der MWG. Wir kümmern uns lediglich um Ordnung und Sicherheit.“ Jeweils in Abstimmung mit dem Umweltamt, um Flora und Fauna zu schonen.

Historisches Café im Schweizerhausstil

Zum Hintergrund: Ende April war in dem leerstehenden Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen aus allen Fenstern. Nach dem Brand-Unglück stellte sich heraus, dass Denkmalpfleger aus dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit Sitz in Halle über einen möglichen Schutzstatus des Fachwerkbaus befinden sollten.

So stand die Vermutung im Raum, dass es sich bei dem Gebäude um ein Rayon-Haus handeln könnte. Im Januar war eine entsprechende Anfrage beim Landesamt eingegangen. Laut vorläufigem Ergebnis wäre es wohl zu keiner Unterschutzstellung gekommen. Historischen Wert hatte das Haus aber wohl dennoch.

Um 1900 war darin das Ausflugslokal „Café Wiesenpavillon“ untergebracht. In den vergangenen Jahren war der holzverkleidete Fachwerkbau, der ursprünglich im Schweizerhausstil errichtet worden war, zusehends verfallen. Das Umfeld wurde als öffentlicher Müllplatz missbraucht.