Spuren des Feuers an der Haustür in Alte Neustadt in Magdeburg. Foto: Stefan Harter

Zu einem Löscheinsatz musste die Magdeburger Feuerwehr am 9. April 2020 ausrücken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Magdeburg (vs) l Am frühen Morgen des 9. April 2020 wurde die Magdeburger Feuerwehr in die Stendaler Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter im Flur eines Mehrfamilienhauses vermutlich einen Zeitungsstapel angezündet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung schlugen die Rauchmelder der Wohnungen an. Sieben Bewohner des Hauses mussten wegen des Rauches vorsorglich vor Ort ambulant behandelt.

Sachschaden

Da die Eingangstür des Gebäudes durch das Feuer stark beschädigt wurde, entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.