Braucht der Magdeburger Stadtteil Ottersleben eine Straßenbahn?

Wie gelangt man von Ottersleben aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt? Die Volksstimme machte den Test. Was man braucht: Zeit.

Die Tour startete am Eichplatz.

Magdeburg - Während der jüngsten Sitzung des Bürgervereines Ottersleben ging es noch einmal um die Frage, ob Ottersleben eine Anbindung ans Straßenbahnnetz braucht. Die Verwaltung arbeitet derzeit an einer Machbarkeitsstudie. Doch Ronni Krug als Vorsitzender des Vereines Bürger für Ottersleben ist der Überzeugung: Viele Ottersleber wollen keine Straßenbahn. Auch er persönlich sieht eine Erschließung per Bahn kritisch: „Damit würde der Charakter, den Ottersleben haben möchte, nämlich ein Dorf in der Stadt zu sein, verloren gehen“, argumentiert er. Volksstimme-Reporterin Christina Bendigs testete gestern, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Uniplatz kommt.