Brautmodengeschäft in Magdeburg: Ein Kleid aus tausend Tannennadeln

Julia Wundrack (l). und Nathalie Kornfeld vom Magdeburger Brautmodengeschäft „Mädchenträume“ haben in der Vorweihnachtszeit aus einer Tanne ein besonderes Kleid angefertigt.

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg erstrahlt an allen Ecken in festlichem Glanz und nicht nur die Lichterwelt zieht die Blicke auf sich. Ein besonderes Festtagsmodell sorgt in Stadtfeld für Aufsehen.