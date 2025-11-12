Müll, Lärm und Unsicherheitsgefühl Brennpunkt im Visier: Magdeburg plant Taskforce für Ordnung
Illegale Müllablagerungen und wachsende Sorgen um Sicherheit: In der Neuen Neustadt in Magdeburg soll eine neue Einheit schnelle Lösungen bringen. Was steckt dahinter?
12.11.2025, 06:20
Magdeburg. - Illegale Müllablagerungen, Lärm und ein wachsendes Unsicherheitsgefühl: Die Neue Neustadt in Magdeburg ist ein Brennpunkt. Politik und Verwaltung ringen um Lösungen. Nun soll eine Taskforce, eine Eingreiftruppe, für Sicherheit und Ordnung her.