So sieht die Bibliothek in Oslo aus. Skandinavische Länder haben ihre Bibliotheken zu Leuchttürmen entwickelt - samt Kino, Gastro, Bühne, Bürgerbüros und vor allem viel Raum für Begegnung und Austausch - offen bis in die Nacht. Sie sind Vorbild für die Magdeburger Stadthaus-Vision.

Foto: picture alliance/dpa