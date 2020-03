Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Magdeburg. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Magdeburg-Buckau eingebrochen.

Magdeburg (vs) l Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag gegen 2.20 Uhr in einer Kindertagesstätte in der Schönebecker Straße in Magdeburg. Der Vorfall wurde vom Wachschutz des Objektes festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Im Inneren öffneten die Einbrecher einen Schrank. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeitig noch geprüft, erklärte gestern eine Polizeisprecherin. Fährtenhund im Einsatz Ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz und konnte eine Spur bis zum Bereich Am Buckauer Wasserwerk verfolgen. An dieser Stelle brach die Spur ab. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Kriminalität | Polizeidirektion Nord | Magdeburg | Neue Neustadt |