Magdeburg - „Die Branntwein-Saga“ ist das diesjährige Sommertheater des Kabaretts der Familie Hengstmann überschrieben, nachdem es in den vergangenen Jahren unter anderem um das liebe Geld ging und hier auch gegen die Folgen der Corona-Pandemie angespielt wurde. Premiere ist am Donnerstag der neuen Woche im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Jetzt erläuterten die Akteure, was es mit dem Stück auf sich hat.

