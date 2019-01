Bei einem polizeibekannten Mann haben Bundespolizisten in Magdeburg Drogen und Waffen entdeckt. Der Mann hatte einst Beamte verletzt.

Magdeburg (ag) l Mit einem unliebsamen polizeibekannten Mann haben es Bundespolizisten am Donnerstagmorgen in Magdeburg zu tun bekommen.

Gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass sich in einem Zug aus Brandenburg kommend ein 25-jähriger Mann befand, der weder einen Fahrschein noch Geld mit sich führte.

Mann würgte Reisende

Der 25-Jährige war den Beamten kein Unbekannter, hatte er doch im September 2017 während einer Kontrolle nach einer Schwarzfahrt in einer Regionalbahn die Flucht in dem Zug ergriffen. Während dieser Flucht brachte er damals zwei Frauen in seine Gewalt. Eine der Frauen, eine 22-Jährige, würgte er und ließ selbst nicht ab, als ein Bahnmitarbeiter ihr zur Hilfe eilte. Im Gegenteil, dem Helfer biss er in das Handgelenk und verletzte ihn.

Der hochaggressive Mann konnte damals am Hauptbahnhof Magdeburg nur unter Hilfe von insgesamt vier Polizeibeamten und dem Einsatz von Pfefferspray gestellt werden. Damals verletzten sich neben dem Bahnmitarbeiter auch zwei Beamte. Die beiden Frauen und eine Zugbegleiterin standen unter Schock und wurden neben dem verletzten Helfer in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Jahr Gefängnis verurteilt

Es gelang der Bundespolizei, den Mann in die Untersuchungshaft zu bekommen. Wenig später wurde er zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe verbüßte er, teilte die Bundespolizei mit.

Jetzt wurde er also wieder auffällig. Am Donnerstag führte der Mann neben einem 26 Gramm schweren Gemisch aus vermutlich Marihuana und Tabak, 20 Amphetamin-Pillen und sieben Röhrchen mit vermutlich Crystal Meth auch eine Schreckschusspistole, ein Messer und Pfefferspray mit sich. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Haftantrag abgelehnt

Der 25-Jährige wird Strafanzeigen wegen des Besitzes und des Mitführens von Betäubungsmitteln und verbotenen Waffen sowie wegen des Erschleichens von Leistungen erhalten. Der Mann aus Niger besitzt eine Duldung. Ein erneuter Antrag auf Haft wurde abgelehnt. Der Mann konnte nach den polizeilichen Maßnahmen die Wache der Bundespolizei in Magdeburg verlassen, erklärte die Bundespolizei.