Das Stadtarchiv Magdeburg will mit einem Projekt Farbe in die Magdeburger Moderne bringen. Per Künstlicher Intelligenz sollen historische Stadtansichten koloriert werden.

Magdeburg. - Mit einem Festival der Moderne will Magdeburg im Jahr 2027 das 100-jährige Bestehen der Stadthalle, des Albinmüller-Turms und des Pferdetors gebührend feiern sowie an die wegweisende Deutsche Theaterausstellung 1927 erinnern. Mit Blick auf die Jubiläen hat das Stadtarchiv Magdeburg ein Projekt gestartet, in dem per KI historische Aufnahmen aus den 1920er Jahren Magdeburg bunt werden sollen.