Büros und Wohnungen: Immobilienprojekt mit Hochhaus geplant

In Magdeburg-Stadtfeld wird ein Bauprojekt mit über 30.000 Quadratmeter Fläche für Büros und Wohnungen geplant. Der Investor informiert über den aktuellen Stand des Vorhabens.

Der geplante Büro- und Wohnkomplex M1 in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Noch ist nichts zu sehen auf dem Eckgrundstück Olvenstedter Straße/Maxim-Gorki-Straße. Doch innerhalb von drei Jahren soll am Eingang zu Magdeburg-Stadtfeld ein Büro- und Wohnkomplex entstehen, der größentechnisch in doppelter Hinsicht in der Oberliga spielen wird.