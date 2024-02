Busse und Straßenbahnen in Magdeburg stehen still: So lief der erste Streiktag

Gähnende Leere an den Haltestellen am 29. Februar: Auf den elektronischen Hinweistafeln – hier am Opernhaus – werden die Fahrgäste über den Streik gegen die MVB informiert.

Magdeburg - Straßenbahnen bleiben in den Depots. Busse auch. Ein Warnstreik legt den öffentlichen Nahverkehr am 29. Februar und 1. März lahm. Und Nerven bei Kunden liegen blank. Innerhalb weniger Wochen streiken Beschäftigte der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum dritten Mal. Schon Anfang Februar stand fast alles still. Dieses Mal sogar an zwei Tagen hintereinander. Das hat Auswirkungen.