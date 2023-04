Das Aus für das Kaffeehaus Köhler hat viele Magdeburger überrascht. Die Schließung würde eine Lücke in der Leiterstraße hinterlassen. Was die Wobau dazu sagt.

Was das Aus vom Kaffeehaus Köhler für die Leiterstraße bedeutet

Café in Magdeburg

Kaffeehaus Köhler in der Leiterstraße in der Magdeburger Innenstadt schließt

Magdeburg - Am 30. April 2023 werden zum letzten Mal Kaffee in die Tassen eingeschenkt und Tortenstücke auf die Teller gelegt. 17 Jahre lang war das Kaffeehaus Köhler eine der ersten Adressen in Magdeburg für feines Backwerk aller Art. Doch nun ist Schluss, die Betreiber ziehen nach eigenen Angaben wegen der gestiegenen Kosten einen Schlussstrich.