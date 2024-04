Chancen nach der Großbaustelle: Wie der Hasselbachplatz in Magdeburg wieder pulsieren kann

Magdeburg. - Kneipensterben, Kriminalität und seit Monaten Großbaustelle: Die Gastronomen und anderen Gewerbetreibenden rund um den einst so pulsierenden Hasselbachplatz haben zu kämpfen. Ausgerechnet in diesen harten Zeiten endet der Vertrag von Hasselbachplatzmanagerin Marianne Tritz. Sie ist die Stimme des Szeneviertels, hat Feste organisiert, als Netzwerkerin zwischen Anrainern, Vermietern und Verwaltung agiert und auch dafür gesorgt, dass sich das lädierte Image wieder gebessert hat. In die Existenzängste der Gastronomen und Händler mischt sich nun auch Ärger darüber, dass die Stelle des Hasselmanagements nicht verlängert werden sollte. Mit Folgen für das Kneipenviertel.