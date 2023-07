Seit gut drei Monaten rollt der Verkehr durch den Magdeburger City-Tunnel. Die Arbeiten im Umfeld des 200-Millionen-Euro-Großprojektes sind aber längst noch nicht abgeschlossen. So kommen im nächsten Jahr weitere Kosten auf die Landeshauptstadt zu – erneut in Millionenhöhe.

Die Auffahrt zum Ring in Magdeburg bleibt noch länger gesperrt.

Magdeburg - Der Bau war geprägt von Pannen, Verzögerungen und Kostenexplosionen. Und auch wenn er nunmehr seit 14 Wochen geöffnet ist, so ist am Ende des City-Tunnels in Magdeburg noch nicht wirklich viel Licht zu sehen. Zumindest, wenn es um weitere Kosten geht. Und diese hängen nicht nur mit Bauarbeiten zusammen, die noch nicht abgeschlossen sind. Das sind die Gründe: