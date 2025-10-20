weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Teuer gebaut, schon kaputt?: Es tropft von der Decke: Ist der City-Tunnel Magdeburg undicht?

Teuer gebaut, schon kaputt? Es tropft von der Decke: Ist der City-Tunnel Magdeburg undicht?

Im City-Tunnel in Magdeburg sorgt Sickerwasser für Aufsehen: es tropft von der Decke, Pfützen bilden sich an den Wegen und braune Ablagerungen an Rohren. Ein Stadtrat schlägt Alarm. Ist das mehr als 200-Millionen-Euro teure Bauwerk etwa undicht?

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 20.10.2025, 12:22
Im Frühjahr 2023 eröffnet und jetzt schon undicht? Im City-Tunnel in Magdeburg tropft es verdächtig von der Decke.
Im Frühjahr 2023 eröffnet und jetzt schon undicht? Im City-Tunnel in Magdeburg tropft es verdächtig von der Decke. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Im City-Tunnel in Magdeburg tropft es verdächtig von der Decke. Auf dem Notgehweg bilden sich Pfützen und an Rohren dunkle Verfärbungen. Was ist los im mehr als 200-Millionen-Euro teuren Bauwerk?